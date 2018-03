Colisão na 9 de Julho envolveu carro, viatura e ônibus Na tarde de hoje um automóvel Palio perdeu o controle e acabou colidindo com uma viatura da Rota e com um ônibus, na Avenida Nove de Julho, próximo à Rua José Maria Lisboa, no Jardins. Segundo a Polícia Militar, duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhas ao Hospital das Clínicas e Hospital do Servidor Público Estadual.