Colocou celular no YouTube e recebeu milhares de ligações O jovem norte-americano Ryan Fitzgerald, de 20 anos, está desempregado e vive com seu pai em Southbridge, nos EUA. Sem muito o que fazer, deixou um vídeo no YouTube com o número de seu celular, dizendo-se disponível para aceitar ligações de qualquer um que quisesse conversar. Foi o suficiente para que ele recebesse mais de 5 mil chamadas e mensagens de texto, segundo uma matéria publicada pelo jornal The Boston Globe. Até o momento, seu vídeo no YouTube ganhou mais de 116 mil visualizações. Fitzgerald disse que se inspirou em Juan Mann, um homem que se tornou uma celebridade no YouTube por oferecer abraços grátis a estranhos (e que foi destacado como o melhor vídeo motivacional do portal em 2006). Apesar de querer atender e responder a todas as mensagens, Fitzgerald argumentou que não sabe como irá lidar com o grande volume de ligações, já que sua operadora só fornece ligações grátis nos finais de semana.