Colômbia confirma três novos casos de gripe H1N1

A nova cepa do vírus de gripe que surgiu no México já causou a morte de mais de 60 pessoas, a maioria no próprio México, e já foi detectada em 30 países, o que despertou temores de uma pandemia (epidemia global).

O Ministério de Proteção Social informou que os três novos casos correspondem a pessoas do Departamento de Casanare, no leste da Colômbia, com idades entre 17 e 26 anos, que viajaram para Flórida, nos Estados Unidos, e que ao voltar apresentaram sintomas respiratórios.

O governo revelou que até o momento há 182 casos suspeitos e quatro prováveis, enquanto se descartou o contágio em 334 pacientes.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)