Colombiano Uribe é um 'líder forte', afirma Bush

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, telefonou ao líder colombiano, Álvaro Uribe, para elogiar a libertação de 15 reféns, entre eles três americanos, pelo Exército da Colômbia. No telefonema, Bush chamou Uribe de ''líder forte''. Segundo a Casa Branca, Uribe agradeceu aos Estados Unidos pelo apoio americano à sua administração. Os três reféns americanos, Marc Gonsalves, Thomas Howes e Keith Stansell, iriam embarcar a partir de uma base militar colombiana, nesta quarta-feira, com destino a um hospital militar em San Antonio, no Estado americano do Texas. Eles estavam em cativeiro desde 2003, quando o avião em que viajavam, que fazia uma operação de inspeção antidrogas, foi derrubado na selva colombiana por guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farcs). McCain A libertação dos reféns se deu durante a visita à Colômbia do provável candidato republibano à Presidência dos Estados Unidos, John McCain. McCain contou ter sido informado por Uribe sobre o sucesso da operação militar antes de ela ter sido divulgada para a imprensa. Os Estados Unidos financiam o chamado Plano Colômbia, um projeto de cerca de US$ 5 bilhões mediante o qual fornecem armas e treinamento militar a forças colombianas para que estas combatam o táfico de drogas e supostas ações terroristas. O governo americano foi o único em todo o continente americano a apoiar a ação militar lançada pela Colômbia em março deste ano contra guerrilheiros das Farcs que supostamente mantinham um acampamento em território do Equador. A ação levou o Equador a romper relações diplomáticas com a Colômbia e foi amplamente condenada pelos países da região. Tanto o republicano John McCain como o provável candidato democrata, Barack Obama, apóiam o direito da Colômbia de agir além de suas fronteiras para combater guerrilheiros e traficantes. A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, exigiu, em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, que as Farcs libertem todos os reféns que ainda possui em cativeiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.