Coloque secretária eletrônica e sincronize contatos do celular Se você costuma deixar o Skype ligado o dia todo, mas não está sempre ao lado do computador para receber chamadas, pode colocar uma secretária eletrônica. O próprio programa oferece o Skype Voicemail, mas cobra pelo extra. Mas há um plug-in – pequeno programa que funciona dentro do Skype – que oferece um correio de voz gratuito. Vá em Ferramentas/Extras/Adquirir Extras e faça uma busca por "answering machine". Aparecem três resultados. Selecione o primeiro deles, "Answering Machine for Skype", que é simples e resolve. Clique em Menu/Abrir e aceite a instalação. Com o programa aberto, grave a mensagem de ausência e, nas opções, selecione em quais situações a secretária atenderá as ligações, de acordo com o status no Skype. Outro plug-in bem útil é o SkypeSync, que importa os números de telefone gravados na agenda do Outlook, do Gmail, do Yahoo ou do seu celular. Custa 12 (cerca de R$ 36), mas a versão de testes já importa 15 contatos. Se quiser copiar a agenda do celular, antes precisa criar uma conta no site www.zyb.com. Dá trabalho, mas funciona. Veja ao lado alguns plug-ins do Skype, mas evite deixá-lo cheio de penduricalhos.