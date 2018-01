Coloque uma nova cara no seu telefone

Com a evolução tecnológica dos celulares, que ganharam telas maiores e coloridas, ficou muito mais fácil trocar aquelas imagens de fundo de tela sem graça que vêm padronizadas com o telefone por outras mais bonitas, do seu time de futebol, da sua banda favorita, daquela atriz apaixonante, dos amigos ou mesmo de uma imagem abstrata. As possibilidades são tão vastas que, para algumas pessoas, o celular virou um aparelho que diz muito sobre os gostos pessoais e até sobre o estado emocional. A professora Karine Mendes, de 29 anos, por exemplo, costuma trocar o papel de parede do seu celular pelo menos uma vez por semana. "Deixo a tela conforme estou me sentindo. Geralmente coloco telas com alguma frase do tipo ‘estou feliz’, ‘muito triste’, ‘festa!’, etc. Mas também uso imagens que falam por si só, como uma em que algumas meninas imitam um quebra-cabeça. São como os vários pedaços que formam uma única pessoa. Tem muito significado", explica. No começo, Karine, que mora em Paranaguá (PR), chegou a comprar papéis de parede pelos sites de downloads das operadoras (leia mais abaixo) até descobrir que poderia criar suas próprias imagens. "Pego desenhos da internet, vou recortando, colando e escrevo algum texto até deixar como quero", diz. Ela até abriu um blog (http://v3paravc.blogspot.com) para publicar essas criações. "Meus amigos sempre pedem para eu criar papéis de parede parede para eles", conta. É um trabalho quase profissional, mas, mesmo que você não tenha tanta experiência com programas de edição de imagens quanto Karine, também pode trocar o papel de parede do seu telefone. Para quem não deseja ter muito trabalho, a maneira mais simples e fácil é utilizar a própria câmera fotográfica do celular, claro, desde que o seu telefone tenha uma câmera. É só escolher uma cena que você acha que poderá virar um bom fundo de tela, como uma paisagem, uma imagem dos amigos, um desenho no papel, uma caricatura, etc. Pode até juntar alguns objetos coloridos sobre uma mesa e fazer uma fotografia escolhendo ângulos diferentes. Tudo depende da criatividade e da inspiração, como o trabalho de um artista. Depois que você tiver a idéia de como será o seu papel de parede não se esqueça de, na hora de fotografar, ocupar todo o espaço da tela com cena a ser retratada. Se a fotografia for de um desenho, por exemplo, coloque o celular perto o suficiente do papel até que a tela fique com a ilustração centralizada e com as margens do papel dentro dos limites da tela. Se não fizer isso, pode aparecer algum espaço indesejado no papel de parede. Feita a imagem, grave-a na memória do celular. Logo depois de tirar a foto, aperte o botão de Opções e em seguida escolha o item "usar imagem como fundo de tela" ou "definir como papel de parede", dependendo do modelo do seu telefone. Se o celular não contar com a opção, entre no menu e vá nas configurações do telefone, que também podem estar descritas como "ferramentas". Depois procure a opção de "configurações de tela" e, no item papel de parede, selecione a fotografia que você acabou de tirar. Pronto, você já se livrou do fundo de tela padrão que veio com o celular. Agora, se o seu celular não tiver câmera, você vai precisar conectá-lo ao computador para pegar uma imagem e trocar o papel de parede. Confira o texto ao lado.