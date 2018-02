COLUNA-Crescimento baixo em 2012 pode enfraquecer Dilma

O maior risco não é o ministro estar errado, e sim o governo, na tentativa de aproximar seu desejo da realidade, exagerar nas medidas de estímulo à economia e perder a mão na administração da política fiscal, dificultando a queda da inflação e, por consequência, a queda dos juros. As tentações para incorrer nesse engano não serão poucas.

Afinal, é ano de eleições. Será também, como diz o professor de economia Alcides Leite, da Trevisan e Associados, "o primeiro ano do governo Dilma, com um orçamento feito por ela".

Em 2011, a presidente pagou o preço da decisão do seu antecessor, que, para garantir a eleição de Dilma, manteve em 2010 os estímulos à economia adotados nos dois anos anteriores, apesar de os efeitos da crise externa de 2008 já terem amainado. O resultado foi inflação, alta dos juros e a estagnação da economia no terceiro trimestre.

É verdade que a parada da economia se deu também por um fator que não estava na conta do governo: o recrudescimento da crise na Europa. Mas, se as medidas para desaquecer o consumo e conter a inflação, tivessem começado mais cedo, ainda no início de 2010, é possível que a alta dos juros fosse menos aguda.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2012, o que quer que aconteça, já será de inteira responsabilidade de Dilma. E o crescimento do PIB que se apresenta para o ano pode ser visto como politicamente insatisfatório. A média das estimativas do mercado, segundo pesquisa a pesquisa Focus do Banco Central do dia 9, está em 3,40 por cento. A tendência é que caia mais um pouco, como ocorreu nas últimas quatro semanas.

Um crescimento da ordem de 3 por cento em meio a um cenário internacional conturbado e incerto não é desprezível, ainda mais porque o desemprego se mantém perto de 6 por cento. Mas, como observa Leite, pode passar a imagem de que Dilma tem um desempenho pior que o ex-presidente Lula, o que minaria a sustentação da presidente dentro do PT e reavivaria um saudosismo lulista.

Entre analistas próximos ao PT já há quem compare o "PIBão" do segundo mandato de Lula (média de 4,5 por cento ao ano) ao "PIBinho" deste ano e o esperado para 2012. Não vai faltar dentro do governo e no partido quem aponte timidez de Dilma caso não sejam tomadas mais medidas para reaquecer a economia.

A presidente vai resistir à tentação? Por ora, sua popularidade segue boa, com o indica a nova pesquisa CNI/Ibope: 72% na aprovação pessoal e 56% de ótimo e bom para o governo.

Ainda que seja descabido comparar sua situação com a de Lula ao fim de seu primeiro ano de governo, já que o ex-presidente assumiu tendo de dar um choque de juros na economia, levando o país a uma recessão.

PERIGOS À FRENTE

O PIB de 2012 tem um significado especial para Dilma: vai definir o reajuste do salário mínimo de 2014, quando ela estará em seu último ano do atual mandato e terá de construir as condições para concorrer à reeleição.

Mesmo que queira agir de olho nas eleições e na própria imagem em comparação com a do antecessor, Dilma corre sérios riscos de não ter sucesso no curto prazo nem no longo. O perigo é perder o controle da inflação, que continua acima da meta de 4,5 por cento, e forçar o Banco Central a estancar a redução dos juros e retomar um ciclo de alta na Selic. Esse caminho comprometeria novamente o crescimento do PIB para o ano seguinte, frustrando os objetivos da presidente.

O ministro Mantega já disse que não está nos planos do governo aumentar os incentivos por meio de desoneração fiscal. A declaração faz todo o sentido.

Como observou a agência de classificação de risco Fitch, em seu relatório trimestral "Perspectiva Econômica Global", para manter o atual ciclo de redução de juros, o Brasil precisará manter uma política fiscal ajustada, evitando maior desequilíbrio entre arrecadação e gastos, o que, tudo o mais constante, já não será fácil.

O reajuste do salário mínimo, que vai subir 14,3 por cento em janeiro, deve injetar 64 bilhões de reais na economia, segundo estimativas da LCA Consultoria, e dar novo alento ao consumo. Mas terá um impacto de mais de 23 bilhões de reais nas contas públicas, estima o economista Mansueto Almeida, do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, que falou a esta coluna em caráter pessoal.

Em 2011, o governo conseguiu cumprir com folga o superávit primário (o resultado da arrecadação do governo menos os gastos, excluindo os juros da dívida pública) porque teve 44 bilhões de reais a mais de receita que não eram esperados, argumenta Almeida. Além disso, boa parte da economia de gastos foi obtida com contenção nos investimentos.

Em 2012, não será possível repetir essa performance, já que a economia precisa de estímulos e a Copa de 2014, claro, tornou-se mais próxima. Há ainda pressões por reajustes salariais no Judiciário e no Legislativo. Também os funcionários do Executivo devem buscar pelo menos recompor as perdas com a inflação. O mais provável, portanto, é que a meta de superávit primário não seja cumprida inteiramente.

O quadro não é grave. "O problema é até que ponto vai se conseguir segurar a inflação e permitir a redução dos juros", comenta Mansueto Almeida.

Apesar de o consenso no mercado, medido pela pesquisa Focus do Banco Central, ainda indicar uma redução nas expectativas de inflação para os próximos 12 meses, não são poucos os analistas que prevêem uma retomada no índice em meados do ano. "Aí, sem alta nos juros, corre-se o risco de estourar o teto da meta em 2013", diz Almeida.

E como esse dilema da economia se traduz na política? As eleições municipais são fortemente influenciadas pelas questões locais, mas também pelo humor geral da população com relação às expectativas na economia. Se o PT sofrer algum revés importante, a conta pode ser parcialmente creditada na administração de Dilma.

Por ora, a presidente não tem enfrentado grandes problemas políticos apesar das contínuas crises no ministério. Conta com ampla base de apoio e a oposição é hoje quase inexistente. Mas está longe de ter controle sobre as próprias fileiras, como prova a frustração em relação ao Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos.

Mesmo cedendo a reivindicações do PT, que queria uma contribuição do governo federal de 8,5% para o fundo, contra os 7% pretendidos por Dilma, a presidente não conseguiu fazer com que o projeto fosse votado e aprovado na Câmara ainda neste ano.

Ela também não conseguirá fazer a reforma ministerial tal como chegou a sonhar. Em lugar de eliminar e fundir ministérios, provavelmente fará apenas um rodízio de nomes e partidos em algumas pastas. Outras nem sequer serão tocadas porque seus titulares são recém-chegados ou porque a presidente não pode comprar brigas.

Com a economia crescendo pouco, Dilma terá ainda mais dificuldade de fazer avançar a sua agenda e pode se ver constrangida apenas a administrar o dia a dia. Não é esse o caminho para garantir uma candidatura à reeleição.