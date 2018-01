Com add-ons, Firefox 3 faz ‘quase’ tudo

Quase um mês já se passou desde o seu lançamento. Mais de 28 milhões de downloads foram feitos (cerca de 600 mil apenas no Brasil). Um recorde mundial foi criado, o de "software mais baixado em 24 horas". Passado todo o "hype" em torno do lançamento oficial do navegador de internet Firefox 3, é chegada a hora de turbinar o seu browser. Afinal, os seus gostos e necessidades são diferentes dos das outras pessoas, certo? Para tornar o seu navegador da raposa personalizado, você tem a disposição mais de 5 mil add-ons (aplicativos que criam novas funções dentro do Firefox e permitem uma navegação mais fácil, prática, bonita e até divertida). PRÓS... Quer transformá-lo em uma central de previsão do tempo? Sem problemas, o Forecastfox é a solução. E que tal "twittar" a partir da barra de endereços? O TwitterBar é perfeito para você. Ou ainda, jogar cerca de 2.500 jogos do Super Nintendo direto no seu browser? Baixe o Firenes. E se, por acaso, sentir saudade do Internet Explorer – ou o site que você tentou acessar não reconhecer o Firefox –, o add-on IE Tab faz com que o navegador da raposa se disfarce do browser da Microsoft. Não ficou satisfeito? Saiba que entre as opções disponíveis é possível ainda: ouvir e controlar músicas direto do navegador (FoxyTunes), fazer o preview de links (Cooliris Previews) e abas (TabScope), baixar vídeos direto do YouTube (Video DownloadHelper), exibir miniaturas de todas as abas abertas em uma tela especial (Firefox Showcase), visualizar vídeos e fotos em um belíssimo painel 3D (PicLens) e controlar o navegador só com gestos feitos pelo mouse (FireGestures). Ufa! Pois é, quando o assunto é add-ons do Firefox a lista parece realmente não ter fim. Logo, para facilitar a sua vida, nós escolhemos 26 aplicativos super bacanas e separamos entre: essenciais (veja a arte na próxima página), úteis ou fúteis, complexos ou específicos, e aqueles que ainda estão sem versão para o Firefox 3. Um deles – ou vários – foi feito para você! O arquiteto de informação, Emerson Niide, de 22 anos, por exemplo, migrou, em 2006, para o Firefox atraído pelos múltiplos complementos disponíveis. Atualmente, ele não abre mão do PicLens e do ScreenGrab, que salva páginas inteiras da web como imagem, além de alguns outros mais relacionados com o seu trabalho. ...E CONTRAS Mas nem tudo são flores no mundo dos add-ons. Primeiro que, com o tempo, você acaba esquecendo de alguns aplicativos. "Chega uma hora que rola uma saturação. Você nem lembra mais para que serve aquele botãozinho", garante Niide. Além disso, com a instalação de tantos complementos, em alguns momentos, a navegação se torna sensivelmente mais lenta. Nada que não possa ser resolvido, de qualquer forma, com a desativação de alguns aplicativos pouco usados. Há ainda alguns internautas que não se sentem lá muito seduzidos pelas 1.001, quer dizer, 5.001 funções adicionais do navegador da raposa. Gente como o programador Felipe Lemos, de 25 anos, que usa os add-ons com bastante cautela. "Considero o IE Tab e o Forecastfox obrigatórios", afirma. "Já outros, como o FoxyTunes, acho descartáveis. Não gosto de adicionar funções ao browser sem necessidade." E você, já decidiu com qual roupinha vai vestir a sua raposa? Modelitos não faltam. Úteis e Fúteis Incompatíveis com Firefox 3 Complexos e Específicos