Com bebê, mulher é presa por tráfico de drogas na BA Duas mulheres foram presas, na madrugada desta sexta-feira, 23, no Aeroporto Internacional de Salvador, por tráfico de drogas. Com elas, foram encontrados cerca de quatro quilos de cocaína, divididos em dois pacotes idênticos - um estava na mochila levada por uma das detidas, outro em uma sacola que a outra mulher segurava, enquanto também carregava o filho, um bebê de 1 ano, no colo.