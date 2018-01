Com bruxa solta em rivais, seleção cancela treino da manhã

No treino da segunda-feira, o atacante Neymar deu um susto ao torcer o tornozelo numa tentativa de driblar um companheiro no treino. Ele ficou dois minutos no chão e causou uma enorme apreensão na comissão técnica.

Também com uma torção no tornozelo, o volante Paulinho ficou fora do amistoso contra o Panamá na semana passada.

França, Colômbia, Croácia foram algumas das seleções que perderam jogadores importantes às vésperas do início do Mundial.

PEDIDO DA FIFA

Quase todos os titulares da seleção brasileira já falaram com a imprensa desde a chegada da seleção à Granja Comary. O único que não deu o ar da graça ainda foi Neymar.

Ele deve estrear nessa quarta-feira em São Paulo, após um pedido informal feito pela Fifa à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que acatou a solicitação.

Na véspera dos jogos, por decisão da Fifa, o técnico da seleção tem obrigatoriamente que falar, portanto o técnico Luiz Felipe Scolari estará ao lado do atacante na coletiva.

TEMPO RUIM

Depois de vários dias de sol, a Granja Comary tem tempo ruim e temperatura baixa nesta terça-feira.

O sol foi embora no último dia da seleção na Granja antes da estreia na Copa do Mundo, contra a Croácia, na quinta-feira, na Arena Corinthians em São Paulo.

Casacos, agasalhos, gorros e até cachecóis se tornaram adereços recorrentes entre jornalistas e até integrantes da seleção brasileira.