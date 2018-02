Com cerca 18% dos votos apurados no Pará, 'não' sai na frente As urnas do plebiscito sobre a divisão do Estado do Pará foram fechadas no final da tarde deste domingo e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que não há previsão para o horário de divulgação dos resultados, embora o presidente do TSE Ricardo Lewandowski tenha afirmado que a divulgação deverá ocorrer ainda neste domingo.