Com chuvas, nível do Cantareira sobe para 12,3% Com um fim de semana de chuva, o nível do Sistema Cantareira subiu neste domingo para 12,3% de sua capacidade, segundo medição da segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). No sábado, o reservatório que abastece mais de 6 milhões de pessoas na Grande São, operava com 11,9% e na sexta o volume era de 11,7%.