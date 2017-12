Com chuvas, Rio entra em estágio de atenção A cidade do Rio de Janeiro está em estágio de atenção desde as 7h40 desta segunda-feira, 14, com a chegada de uma frente fria que provoca chuva moderada que poderá se intensificar ao longo do dia. Nas últimas 24h, choveu 20,6 milímetros na região do centro, de acordo com a medição pluviométrica do Sistema Alerta Rio da prefeitura.