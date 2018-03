Com diminuição da chuva, SP sai do estado de atenção O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) retirou o estado de atenção para todas as áreas da cidade de São Paulo com a diminuição do nível da chuva que cai na capital paulista nesta tarde. Apesar disso, o CGE ainda verificava 12 pontos de alagamento às 17h30. ÀS 16h30, o CGE apurava 13 pontos de alagamento pela cidade. Com a melhora na região da Avenida Professor Francisco Morato com a Praça Paula Moreira, o número caiu para 12.