Com Ellen Roche, Rosas de Ouro traz o inesquecível para o Anhembi

A atriz e rainha de bateria Ellen Roche foi o destaque do desfile da Rosas de Ouro, que teve como tema o "Inesquecível. A escola foi a segunda a se apresentar no Sambódromo de São Paulo.

Na dispersão, Ellen comemorou o desempenho na avenida e disse que quase não desfilou por causa da fantasia.

"Meia hora antes do desfile eu tive um problema na fantasia, mas conseguimos arrumar. Deixei até as minhas asas de fora, porque era para sair como uma Barbie butterfly, mas sai como uma Barbie normal".

Segundo Ellen, ela veio para a avenida em homenagem à sua mãe. "Minha mãe faleceu no ano passado e eu vim por ela, que me queria ver na avenida. Quando escutei alguns trechos do enredo 'inesquecível' me lembrei dela".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O desfile. A chuva parou de cair no instante em que o locutor do Sambódromo anunciou o início do desfile da Rosas de Ouro, uma das escolas sempre favoritas ao título. Uma salva de fogos precedeu o cavaquinho que aqueceu a bateria.

A equipe da Rosas de Ouro distribuiu bandeiras da escola para o público, o que agitou a arquibancada e o camarote.

A Rosas, que foi vice-campeã do Carnaval de São Paulo nos últimos dois anos, levou 58 minutos para percorrer a avenida do samba nesta noite.