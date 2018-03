Com empresário, editora enfrentou crises e cresceu

SÃO PAULO - Com Roberto Civita no comando, a Editora Abril foi pioneira no Brasil no lançamento de vários produtos e serviços. Atualmente, além de publicações impressas, o grupo mantém mais de 80 sites e portais na internet e também cria conteúdos para iPad e internet móvel.

Em televisão, numa parceria com a americana Viacom, a Abril lançou em 1990 a MTV, primeira TV segmentada do Brasil.

Anos depois, Civita criou a TVA, primeira operadora de TV por assinatura do País. Na mesma década, criou o provedor de internet BOL (Brasil On Line), que foi posteriormente fundido com o UOL.

Também nos anos 90, a Abril iniciou uma série de parcerias e sociedades com empresas de mídia internacionais, como a Time Warner, a Sony Pictures e Disney. O objetivo era criar canais para TV a cabo brasileira, como a ESPN Brasil e a HBO Brasil.

Mas, no ambiente de economia conturbada dos anos 90 e início dos anos 2000, a TV por assinatura no Brasil permanecia como um produto para poucos. A TVA teve problemas financeiros que acabaram gerando prejuízos, demissões de funcionários e dívidas para a Abril.

O cenário piorou com a desvalorização cambial, em 1999. A companhia viu sua dívida em dólares disparar. Civita, então, viu-se forçado a iniciar um processo de venda de ativos, como sua participação na ESPN Brasil e no próprio UOL. Somente em 2006 a companhia conseguiu vender a TVA para a empresa espanhola Telefônica.

Sócios. Numa tentativa de melhorar a situação financeira do grupo, Civita vendeu, em 2006, 30% da Abril para a companhia de mídia sul-africana Naspers. Com o aporte dado pelos estrangeiros, a companhia conseguiu uma redução de sua dívida líquida, alongando o perfil para cinco anos e diminuindo juros. Em 2007, o saldo da dívida líquida era de R$ 178 milhões, abaixo dos R$ 681 milhões de 2006.

Atualmente, a Abrilpar, holding da família Civita, controla a Abril S/A e detém o comando do capital da Abril Educação S/A - empresa líder em conteúdo para alunos e professores dos níveis infantil ao fundamental. A Abril Educação inclui as editoras Ática e Scipione (compradas por Civita em 1999) e os sistemas de ensino Anglo e SER (adquiridos pelo empresário em 2010 e 2011), além dos colégios pH, do Rio de Janeiro, e ETB, de São Paulo.

Em 2010, a Abril Educação passou a atuar separadamente da Abril S/A por meio de uma reorganização societária. No mesmo ano, 20% das ações da Abril Educação foram vendidas para o fundo de private equity BR Investimentos.

Também naquele ano, o Grupo Abril fez a aquisição de 70% da Elemidia, empresa de mídia digital em elevadores e painéis. Os 30% que haviam permanecido com a família Forjaz, fundadora da empresa, foram comprados em 2012.

Em 2011, a Abril anunciou a contratação de Fábio Barbosa, ex-presidente do conselho de administração do Santander Brasil, como presidente da companhia. Barbosa respondia diretamente ao presidente do conselho, Roberto Civita.

Em seu mais recente balanço, a Abril S/A registrou receita de R$ 2,975 bilhões em 2012, queda de 5,9% sobre o ano anterior. O lucro líquido foi de R$ 64,2 milhões no ano passado, ante os R$ 185, 9 milhões registrado em 2011.