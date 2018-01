Com 'Halo 3' e Wii, venda de games cresce 75% nos EUA

As vendas de hardware e software de videogame aumentaram em 75% nos Estados Unidos em setembro, impulsionadas por Halo 3, da Microsoft, e pelo console Wii, da Nintendo. As vendas totais em setembro, um período de varejo com cinco semanas de duração, dispararam para US$ 1,36 bilhão, ante US$ 779 milhões um ano antes, de acordo com o grupo de pesquisa de mercado NPD. Halo 3, mais recente título da série mais vendida pela Microsoft, vendeu 3,3 milhões de cópias, duas vezes mais que o total combinado dos nove outros títulos mais comercializados, mostraram os dados. O jogo causou reações tão positivas que levou compradores a adquirir consoles Xbox 360 apenas para jogá-lo. A Microsoft vendeu quase 528 mil consoles em setembro. "(Por causa de Halo), o Xbox 360 teve seu melhor resultado de vendas fora das temporadas de fim de ano", afirmou Anita Frazier, analista da NPD, em um comunicado. A Microsoft alegou que Halo 3 preparou o cenário para um fluxo firme de títulos esperados para o fim do ano. "As pessoas me perguntam se tudo isso foi causado por Halo, mas na verdade a causa são os videogames em geral. Temos uma linha excelente de jogos, e eles não param de sair", disse David Dennis, porta-voz da Microsoft. Efeito Halo x Efeito Wii O efeito Halo não reduziu o entusiasmo pelo Nintendo Wii, que vendeu 501 mil unidades no mês, o maior total desde dezembro. O Wii é o console mais vendido este ano, graças ao seu preço baixo e capacidade de atrair jogadores que não fazem parte do público tradicional de videogames, formado por homens jovens. "O Wii encarou o chamado 'maior lançamento de entretenimento de todos os tempos' e saímos do mês com nosso melhor resultado do ano", afirmou Reggie Fils-Aime, presidente da Nintendo of America, à Reuters. "Eles já dispararam seu tiro, e nossa arma está carregada e pronta para disparar na temporada de fim de ano", disse. O PlayStation 3, da Sony, continua bem atrás em terceiro posto, com 119 mil unidades vendidas no período. Com o preço de até US$ 600, o PS3 é o mais caro dos novos consoles, em parte porque inclui um drive de DVD de alta definição Blu-Ray.