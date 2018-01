Com iPhone 3G, Apple se torna referência em tecnologia de portáteis Em países como Suíça, Austrália, Japão e Estados Unidos, pessoas amanheceram em filas nas portas das lojas da Apple para comprar o novo iPhone 3G, que possibilita a realização de vídeochamadas e conexão de internet em velocidade de banda larga. A Apple aproveitou o mesmo dia para abrir a sua loja de aplicativos online para softwares iPhone, a App Store, com mais de 500 opções de programas para a plataforma do portátil. Para analistas estrangeiros, essa combinação de estratégias pode tornar da Apple a "Microsoft das plataformas móveis", ao dominar o cenário de internet em aparelhos portáteis. Leia mais no caderno Economia&Negócios de hoje. O iPhone 3G combina as vantagens de um aparelho de terceira geração com todas os atrativos dos produtos já consagrados da Apple - os iPods, famosos tocadores portáteis de áudio e vídeo. Saiba aqui porque um telefone 3G vai muito além de um aparelho celular comum. Em junho deste ano, Steve Jobs, diretor-executivo da Apple, anunciou uma série de novidades para o iPhone, comercializado no exterior desde junho de 2007, mas a maior parte das novidades já havia sido noticiada pela imprensa especializada. No Brasil, o iPhone ainda não está a venda, mas deve chegar às lojas até o fim do ano.Claro e Vivo já confirmaram que irão comercializar o aparelho, e analistas de mercado acreditam que ele poderá custar até quatro vezes mais que nos Estados Unidos. Para quem se essa é a hora de aderir a um celular 3G, vale conferir essas dicas do Link. Já existem concorrentes de peso ao novo iPhone 3G, como o Touch Diamond, da HTC. Leia mais no Link: Sim, nós temos iPhone. E agora? iPhone no Brasil? Até o fim do ano Celulares vão além da tecnologia 3G No Japão, 3G funciona até debaixo da terra Comprar iPhone nos EUA fica mais difícil