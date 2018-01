Com mais computadores, varejo virtual cresce O crescimento na venda de microcomputadores e a expansão da banda larga abrem caminho para um futuro promissor do comércio eletrônico no País. "A compra não é a primeira coisa que o internauta faz", explicou Flávio Jansen, diretor-presidente do Submarino. "O aumento da base de computadores se reflete mais a médio prazo nas vendas pela internet." Ele citou um estudo da Forrester, empresa de pesquisas do setor de tecnologia, que prevê, até 2010, um crescimento de mais de 30% ao ano no varejo online no Brasil. Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), foram vendidos 6,2 milhões de PCs no País no ano passado, 24% acima do registrado em 2004. Para este ano, a previsão de aumento das vendas é de 15%. Os principais motivos são a chamada MP do Bem, que reduziu os impostos sobre o microcomputador no varejo, a redução do dólar e a melhora nas condições de financiamento. Já o total de conexões de internet rápida aumentou de 2,280 milhões em 2004 para 3,796 milhões no ano seguinte, segundo o site Teleco. As operadoras vêem a banda larga como a principal ferramenta para aumentar receita. O potencial da internet atrai os jogadores tradicionais do varejo brasileiro para a rede. As Casas Pernambucanas, por exemplo, planejam inaugurar em junho seu site de vendas. Além dos produtos tradicionais das lojas físicas, a empresa pretende incluir eletrônicos mais sofisticados. Em novembro e dezembro do ano passado, as Casas Bahia também experimentaram pela primeira vez o comércio eletrônico, numa iniciativa com o Shopfácil, do Bradesco. Para quem já está na internet, a loja virtual costuma ser maior do que qualquer loja física. Semana passada, o Submarino divulgou seu resultado do primeiro trimestre. A receita bruta avançou 56%, para R$ 154,7 milhões. A empresa saiu de um prejuízo R$ 3,71 milhões entre janeiro e março de 2005 para um lucro de R$ 5,132 milhões. "Os valores ainda não incluem viagens e ingressos", explicou Jansen. Em novembro de 2005, o Submarino comprou a agência online de viagens Travelweb, por R$ 2,2 milhões. A empresa também adquiriu em 2005 o site Ingresso.com, pela quantia de R$ 8,3 milhões. Recuperação O crescimento forte, as aquisições e as ofertas iniciais de ações mostram que a crise da internet ficou definitivamente para atrás - ou até o estouro da próxima bolha, pelo menos. Mês passado fez seis anos que as ações de tecnologia começaram a despencar na bolsa eletrônica americana Nasdaq. Desde então, a situação melhorou muito e vive-se um novo momento de euforia, aqui e lá fora. O Submarino abriu o capital em 30 de março de 2005. De lá para cá, o preço de suas ações dobrou, fechando na sexta-feira a R$ 53,20. Com os números do trimestre, a empresa informou que seus investidores originais "liquidaram totalmente sua posição", ao concluir a oferta de ações, na qual a empresa levantou R$ 257,7 milhões. Segundo Jansen, um dos motivos da melhora na última linha do balanço foi o dinheiro obtido na operação. "Com a abertura do capital, pagamos todas as dívidas." As despesas financeiras passaram de R$ 4,3 milhões no primeiro trimestre de 2005 para R$ 300 mil. Em 21 de abril, o Submarino conclui a mudança para um novo centro de distribuição, do bairro da Barra Funda, em São Paulo, para Osasco. A área disponível passou de 8.250 metros quadrados para 19 mil. Com isso, a empresa ficou pronta para o Dia das Mães, segunda melhor data para o varejo convencional. Mas não para a internet. "O mercado cresce tanto que o Dia dos Pais costuma ser melhor", apontou o diretor-presidente do Submarino.