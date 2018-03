Com novo gasoduto, Petrobras bate recorde de geração de energia A Petrobras informou nesta quinta-feira que as térmicas operadas pela companhia bateram um recorde de geração de energia elétrica em um só dia para o Sistema Interligado Nacional (SIN) em 3 de fevereiro. "Foi produzido um total de 4.040 MW em usinas a gás natural, óleo diesel e óleo combustível, contra o recorde anterior de 2.900 MW, registrado em 4 de novembro de 2007", informou um comunicado. Segundo a Petrobras, o expressivo aumento obtido em relação ao recorde anterior se deu em função "da entrada em operação do gasoduto Cabiúnas (RJ)-Vitória (ES), na última sexta-feira, além da redução da demanda por gás natural registrada no período do Carnaval". A estatal informou que "também contribuíram para a expressiva produção de energia elétrica o melhor aproveitamento do potencial de geração, com o uso de unidades mais eficientes, e a diminuição no consumo interno da companhia". (Reportagem de Roberto Samora)