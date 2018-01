Com o Remixer, YouTube estréia ferramenta de edição online de vídeos

O portal de vídeos YouTube acaba de disponibilizar uma ferramenta básica de edição de vídeos e que permite ao usuário criar seqüências de vídeos e fotos, embalados por uma trilha sonora de fundo. Para acessar as funcionalidades, basta acessar o site da ferramenta, que é gratuita, no endereço http://youtube.com/ytremixer. A ferramenta é impulsionada pela Adobe, que faz uma propaganda de seu software Adobe Première Elements. A ferramenta disponibiliza uma janela-padrão para vídeo, em que o usuário pode arrastar e soltar clipes e fotos sobre uma linha do tempo, representando a seqüência final do vídeo à qual o usuário pode acrescentar uma trilha sonora à sua escolha. Para usuários cadastrados, o Remixer busca os vídeos automaticamente e o produto final da edição pode ser publicado diretamente no portal de vídeos.