Com o Silverlight, Microsoft desafia domínio da Adobe A Microsoft revelou no domingo uma nova plataforma de mídia online chamada Silverlight. O sistema marca um desafio da gigante do software ao domínio da tecnologia Flash, da Adobe. O Microsoft Silverlight funciona com a maioria dos softwares de navegação na internet, incluindo o Safari, da Apple, e o Firefox, da Mozilla. A companhia vê o plugin como uma plataforma para aplicações interativas, ou programas da Web que funcionam como softwares em um computador. O Silverlight, que será demonstrado durante conferência da Associação Nacional de Emissoras dos EUA, permite que fornecedores de conteúdo produzam jogos, vídeos e animações que podem ser distribuídos pela Web de maneira dinâmica. A Microsoft está tentando entrar no mercado de ferramentas gráficas e de animação com um novo pacote de programas chamado Microsoft Expression, rival do Creative Suite 3, da Adobe. Com o Silverlight, a Microsoft tem expectativa de atrair companhias de conteúdo por meio de custos menores para entrega de mídia porque o sistema se integra com atuais tecnologias da Web e também é compatível com o formato Windows Media. A gigante do software fechou acordos de apoio da plataforma gráfica com a liga de beisebol dos Estados Unidos e com a Netflix.