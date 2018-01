Com o televisor certo, a Olimpíada salta aos olhos

Como a Olimpíada de Pequim será a primeira totalmente captada em alta definição, agora é uma boa hora para investir em uma TV de alta definição para acompanhar as transmissões da TV aberta digital. Houve uma melhora significativa na qualidade dos televisores comercializados no mercado brasileiro. Menos caras e com melhor qualidade, as TVs de LCD de grande tamanho, à partir de 32 polegadas, finalmente estão mais próximas do consumidor. Mas como escolher um aparelho dentre as inúmeras opções do mercado? E mais ainda, como não se arrepender depois da compra? O primeiro ponto é definir o principal uso do televisor. Se você assiste bastante a TV, seja ela aberta ou a cabo, precisa levar em consideração que o sinal de definição padrão pode ficar horrível em uma tela de LCD de alta definição. A TV de tubo consegue esconder as imperfeições da transmissão, mas uma tela de LCD acaba amplificando os defeitos da imagem e pode deixá-la sem condições de assistir. Algumas telas de plasma do mercado conseguem exibir o sinal analógico de forma muito mais próxima do que faria uma TV de tubo, oferecendo maior conforto visual. Aí, o melhor juiz são seus olhos. Vá até a loja e peça para o vendedor colocar na TV aberta para ver como a TV se comporta. Se a imagem ficar esquisita, esqueça o papo do vendedor: ficará igual ou pior na sua casa. Algumas telas de LCD do mercado já vêm com um sintonizador de TV digital integrado. Esses aparelhos, muito mais caros que as telas sem sintonizador embutido, só valem a pena se você não consegue de jeito nenhum operar um conversor de TV digital. Como a diferença de preço é muito alta – algumas vezes mais de R$ 2 mil – pense bem antes de gastar esse dinheiro. Já existem conversores de primeira qualidade vendidos por R$ 300 (veja na página L13) que podem ser ligados ao televisor usando apenas um cabo digital HDMI. Se você joga muitos games de última geração, melhor pedida são as TVs de plasma. Pela tecnologia que utilizam, as telas de plasma se saem muito melhor com imagens em movimento veloz do que as telas de LCD. Além de exibir imagens rápidas com mais qualidade, as novas telas de plasma oferecem mais resistência e duram tanto quanto as telas de LCD. O mesmo vale para quem gosta de assistir a esportes na TV. Plasma, nesse ponto, é muito superior, pois o movimento é mais suave. Para usar com o PC, as TVs de LCD ainda são a melhor alternativa. As telas full HD, que exibem 1.080 linhas simultâneas são ideais para exibir os gráficos do computador e oferecem maior conforto visual para se trabalhar. Para os cinéfilos, uma boa tela de LCD pode ser a solução. Alguns filmes em alta definição ficam melhores nas LCD, especialmente filmes mais lentos, sem explosões e cenas de ação frenética. Para tamanhos menores que 42 polegadas, as LCD também são imbatíveis. Em lugares menores, como apartamentos ou quartos, uma tela menor, com até 32 polegadas é ideal. Telas muito grandes, quando assistidas de perto, causam grande fadiga visual, pois forçam o espectador a mover a cabeça e os olhos constantemente. PLASMA VERSUS LCD Não acredite na desinformação. A velha lenda de que as telas de plasma são obsoletas, duram pouco e gastam muita energia continua sendo propagada por pura ignorância. As telas de plasma de última geração, além de gastarem na média a mesma energia que uma tela de LCD, duram até 100.000 horas e oferecem uma ótima qualidade de imagem. Na hora de decidir, confie nos seus olhos, na sua percepção. Veja as telas lado a lado e faça sua escolha baseada nos fatos, não na conversa do vendedor. Guia de aparelhos de TV