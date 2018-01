Com o Windows 7, empresa quer apagar o fiasco do Vista

A Microsoft está apostando que a próxima versão do sistema operacional Windows será mais rápida e fácil de usar e evitará os tropeços que marcaram a chegada do Windows Vista, que foram considerados responsáveis por afastar muitos usuários do sistema operacional que equipa 90 por cento dos PCs do planeta. O Windows 7, apresentado terça passada, deve ser lançado em versão beta (de testes) no começo do ano que vem, com recursos que incluem tecnologia de tela sensível ao toque (touchscreen) e capacidade de personalização do sistema com mais facilidade. Como o Windows Vista recebeu críticas tão pesadas contra sua baixa compatibilidade com aparelhos mais antigos e lenta velocidade de inicialização, o sistema da Microsoft terminou por se tornar alvo de uma campanha de marketing muito eficaz veiculada pela rival Apple. Além disso, a utilidade do sistema operacional tradicional Windows para computadores pessoais, o produto mais lucrativo da maior produtora mundial de software, vem sendo contestada à medida que mais e mais softwares passam a lançar versões online, o que destaca o papel central dos navegadores de internet em um mundo no qual a web ocupa posição central. Desta forma, a Microsoft decidiu medir sucesso com base na experiência positiva dos usuários, em lugar de superioridade técnica – um fator que usuários comuns muitas vezes desconsideram como irrelevante. Julie Larson-Green, vice-presidente da Microsoft encarregada de supervisionar o desenvolvimento do novo Windows, afirmou que "é ótimo ter a melhor solução técnica. Mas, como no caso do formato para videocassetes Betamax contra o VHS, a melhor solução técnica nem sempre importa", disse ela, se referindo à batalha mercado de vídeo travada pelos formatos nos anos de 1970 e 80. A empresa planeja introduzir mais recursos que facilitem o uso do sistema operacional, como uma nova barra de tarefas que oferece uma visão prévia de todas as janelas abertas de um programa quando o usuário passa com o cursor por sobre seu ícone. O recurso multitouch – o toque simultâneo do touchpad e da tela sensível ao toque que a Apple popularizou com o iPhone e os novos Macbooks – também é um trunfo poderoso do Windows 7. Graças a ele, computadores com telas sensíveis ao toque, como o HP Touchsmart, serão popularizados. Outro novo recurso são as "Jump Lists", que oferecem listas atualizadas de documentos que o usuário usou recentemente ou sites que costuma visitar sem que ele precise abrir antes o Word ou um navegador web. O Windows 7 tem como meta manter as exigências de hardware do Vista para que as empresas não precisem comprar novos equipamentos apenas para que o sistema operacional da Microsoft seja utilizado.