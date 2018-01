Com planos de assinatura, iPhone pode custar até US$ 3000

O iPhone pode ser até sedutor, mas está longe da perfeição. É que o aparelho, que teria preço de US$ 600 no mercado norte-americano para a versão de 8 GB de capacidade, na verdade pode custar muito mais do que isso, graças ao plano de serviços associado ao aparelho. É que, dependendo do pacote contratado junto à operadora AT&T, o feliz comprador de um iPhone pode ter de desembolsar até US$ 3 mil por um contrato de, no mínimo, dois anos de serviço. Embora caro, mesmo para os padrões dos EUA, o pacote não está espantando os compradores que já iniciaram a formação de filas em frente às lojas da Apple e AT&T já visando o início das vendas, na próxima sexta-feira. Só nesta semana a Apple e AT&T divulgaram os detalhes de seus planos de serviço, que custarão a parir de US$ 60 mensais, podendo chegar a até US$ 100 mensais. Todos os planos prevêem tráfego ilimitado de dados em todos os planos, 200 mensagens SMS e ligações ilimitadas entre celulares da operadora.