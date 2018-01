Com poucas surpresas, feira foi marcada pelos games nostálgicos

É duro admitir, mas a E3 não é mais tudo isso. Até 2006, a E3 era a maior, mais barulhenta e mais importante feira de games do planeta. O show ficou tão grande que os gastos para participar da feira afugentaram as empresas, e em 2007 a E3 foi praticamente extinta. 2008 marcou o retorno da E3 com mais força, mas muito menor do que um dia foi. Hoje, para os fabricantes de jogos faz mais sentido dividir suas verbas em alguns eventos – como a Games Convention na Europa e o Tokyo Game Show no Japão – e conseguir maior exposição do que concentrar tudo na E3. Mesmo assim, praticamente todas as grandes produtoras de games e todos os fabricantes de consoles usam a feira americana como palco para seus lançamentos. Mesmo pequena, a E3 ainda é muito representativa. O ano de 2008 foi marcado pelo fim das exclusividades, pelo culto ao passado e, principalmente, pela febre da música (veja ao lado). A nostalgia nunca esteve tão forte. Clássicos da velha guarda voltaram remodelados. O sangrento Mortal Kombat, que causou manifestações de ódio por parte de conservadores de todo o planeta por conta das lutas sangrentas, voltará em um crossover inusitado: os personagens do game enfrentarão os maiores heróis do universo DC, como Superman, Mulher Maravilha e Batman. Street Fighter 4, aguardado ansiosamente pelos fãs desde que foi revelado no final do ano passado, também atraiu muita atenção. Personagens clássicos da série, como Ryu, Ken, Chun-Li e Guile, ganharam tratamento visual de primeira. Eles foram totalmente modelados em 3D, com um visual estilizado que lembra a estética de desenho animado japonês. Os cenários – alguns clássicos tirados direto de Street Fighter 2, como o quarteirão chinês de Chun-Li – também foram feitos em 3D. Mas a grande sacada de Street Fighter 4 é manter-se fiel às raízes. Toda a ação rola em 2D, exatamente como era em Street Fighter 2. O sistema de combate, muito mais equilibrado, é um apanhado das inovações que a série foi ganhando ao longo dos anos. As clássicas "apelações", com seqüências indefensáveis de golpes, foram extintas, em prol de um combate mais justo e acessível, mesmo para quem nunca experimentou nenhum game da série. Sonic também marcou presença na E3 2008. Depois do fiasco que foi a última empreitada do porco-espinho azul da Sega nos consoles de última geração – o game, além de vendas baixas, amargou uma infinidade de problemas técnicos e de jogabilidade –, parece que finalmente o pobre mascote da empresa japonesa se emendou. No novo game, Sonic Unleashed, a jogabilidade é totalmente bidimensional, exatamente como nos primeiros jogos que saíram para Mega Drive. Uma nova técnica de programação permitiu que a Sega fizesse com que Sonic corresse pela tela em velocidades absurdas. Pelo que foi mostrado, o veloz marsupial voltou à velha forma. As continuações de grandes franquias também marcaram presença. Killzone 2 empolgou muitos jogadores. Continuação direta de um excelente game de tiro lançado para o PS2, o game tem a difícil missão de cumprir com a promessa de oferecer ação frenética com gráficos digno de um filme em computação gráfica. Gears of War, para Xbox 360, como esperado, ganhou uma continuação tão intensa e sangrenta como o primeiro game. A maior novidade é o modo cooperativo para quatro pessoas, que podem enfrentar as missões do jogo simultaneamente, cada um em um Xbox 360 ou em duplas. O mais interessante da E3 foi ver como as grandes rivais da indústria dos games, Nintendo, Microsoft e Sony, estão se posicionando para encarar a luta pela liderança. A Nintendo, segura e forte na liderança do mercado, não mostrou muitas novidade. Além do Wii Motion Plus (veja ao lado), a empresa mostrou uma nova versão online de Animal Crossing, um jogo totalmente família em que o objetivo é interagir pacificamente com os personagens. A maior novidade foi o microfone que acompanhará o título, que permitirá que o Wii finalmente ofereça suporte a chats de voz, coisa que os concorrentes já fazem há anos. A Microsoft mirou diretamente no público do Wii, em busca de uma audiência mais casual para o Xbox 360. Além de anunciar o uso de avatares – exatamente como os Mii, os bonequinhos do Wii – e uma nova interface 3D para o Xbox 360, a empresa apresentou games casuais interessantes, como You’re in the Movies. O game, que usa a câmera Xbox Live Vision, coloca o jogador em situações clássicas de filmes, como um ataque de monstro ou uma cena de amor. O jogo reage à imagem do jogador que é captada em tempo real. Um novo Viva Piñata, game que bichinhos fofos ao estilo de Pokémon se enfrentam, também foi mostrado. A Sony investiu no potencial multimídia do PS3. Nos próximos meses, a biblioteca de vídeos da locadora virtual americana Netflix estará disponível para compra na rede do PS3. Veja mais destaques da E3