Com prejuízo maior que o esperado, AMD troca o comando A Advanced Micro Devices (AMD) registrou um prejuízo maior que o esperado no trimestre e nomeou um novo presidente-executivo na quinta-feira, enquanto a fabricante de chips de computador se empenha para recuperar participação de mercado da líder Intel . A indicação de Dirk Meyer para suceder Hector Ruiz como novo CEO não foi suficiente para ressuscitar as ações da AMD, que chegaram a cair 9 por cento depois do anúncio dos resultados. Ruiz, que permanece na presidência do conselho de administração e tem preparado Meyer para ser seu sucessor nos últimos dois anos, disse que não há dúvida de que ele é o melhor candidato para o posto na AMD, que tem registrado prejuízos por sete trimestres consecutivos. "Ele tem me assistido fazer todas as atividades e entende muito bem tudo o que temos de melhorar, o que um candidato de fora da companhia não teria", disse Ruiz em uma entrevista por telefone. Meyer disse que irá manter o foco de sua atuação em alcançar e manter a rentabilidade. Ruiz planeja continuar trabalhando na estratégia de manufatura da companhia e prometeu anunciar novos detalhes no próximo ano. A empresa pretende usar novas parcerias para reduzir os custos de fabricação. A empresa registrou um prejuízo líquido de 1,19 bilhão de dólares no segundo trimestre, ou 1,96 dólar por ação, comparado ao prejuízo líquido de 600 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. A fabricante de chips não informou se irá registrar lucro no terceiro trimestre do ano, mas disse que a receita que irá gerar o ponto de equilíbrio (break-even) seria de 1,5 bilhão de dólares. No segundo trimestre, a receita da AMD subiu para 1,35 bilhão, ante os 1,31 bilhão de dólares um ano antes.