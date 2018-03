Com problemas na comissão de frente, X-9 apresenta a loucura no Anhembi

Terminou há pouco o desfile da X-9 Paulistana, a terceira escola que passou pelo Sambódromo do Anhembi nesta noite. A X-9 desfilou a loucura, com o samba-enredo "Insano".

A X-9 enfrentou problemas com a chuva desde o início, pois as luzes de led da comissão de frente se apagaram poucos metros depois da saída da escola. Ao longo do desfile, a avenida se transformou em uma espécie de "piscina" com tanta água. Choveu até mesmo dentro do carro alegórico da X-9, chamado "o rei de pernas para o ar", onde goteiras se formaram no forro.

Uma foliona que ocupava uma das posições de destaque do carro abre-alas da X-9 passou mal no fim do desfile, foi resgatada do carro e levada para o centro de atendimento dos bombeiros.

A exemplo da Leandro de Itaquera e da Rosas de Ouro, a X-9 desfilou dentro tempo regulamentar.