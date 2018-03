Com protestos, Alves antecipa retorno ao País O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), antecipou a volta a Brasília devido ao crescimento das manifestações nas ruas em todo o País. Novo protesto está convocado para esta quinta-feira, 20, na capital federal, às 17 horas. Henrique Eduardo Alves embarcou nesta madrugada em voo em São Petersburgo, na Rússia, e deverá desembarcar em São Paulo às 16 horas, de onde segue para Brasília. O líder do governo, Arlindo Chinaglia (PT-SP), o acompanha na antecipação do retorno. Outros parlamentares que estão na missão oficial também tentam antecipar seus voos de volta, previstos originalmente para amanhã.