Com reforço de PMs, festa tem furto e seis detenções Em uma Parada Gay superpoliciada, com 2,5 mil policiais militares e centenas de guardas-civis metropolitanos, até as 21 horas havia apenas alguns relatos de furtos, seis detidos por ato obsceno - após serem flagrados urinando na rua - e uma pessoa levada à delegacia por uso indevido de farda - vestia um uniforme dos bombeiros.