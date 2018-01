Com sal e açúcar Abacate é uma fruta transgressora, que não se intimida com as fronteiras entre doce e salgado. Costuma fazer sucesso nas mais variadas circunstâncias. Vai bem com ervas aromáticas, pimentas, alho, cebola, colheradas de açúcar, pitadas de sal, azeite ou gotas de limão espremido na hora. Sua polpa verde-clara untuosa e macia forma parcerias com grande facilidade. Abacate com camarão é um clássico da cozinha americana. Com cebola, chiles e coentro, faz o guacamole, ícone da culinária do México - onde aliás, é encontrado em profusão e integra muitas receitas. Batido com açúcar, vira sobremesa no Brasil. Entra também em diversas receitas de Israel, alguns países da África, e da Austrália, países em que é cultivado. E se você é do tipo que não vê tanta graça na fruta ou acha que ela tem mais textura que sabor, saiba que há boas razões para comer abacate: ele é muito rico em proteínas e óleos e, portanto, uma grande fonte de energia. Não por acaso, a fruta tem sido cultivada há pelo menos 7 mil anos e pode ser encontrada em mais de 500 variedades. Todas elas descendentes de três ramos da mesma família, a Persea americana : o do México, o da Guatemala e a das Antilhas. Veja também: ESPECIAL: tipos mais comuns de abacate no Brasil Como era verde o meu abacate... Receita de salada de avocado e grapefruit Receita de avocados frescos com mussarela Receita de tacos de jicama Receita de fettuccine picante Receita de abacate com manga, mel e limão