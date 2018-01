Com Telmex, Net acelera expansão Desde que a Embratel, controlada pela mexicana Telmex, começou a participar do controle da Net, a empresa de TV a cabo passou a crescer mais que a TVA, que teve sua compra pela Telefônica anunciada no domingo. Segundo a Pay TV Survey (PTS), empresa de pesquisa especializada em TV paga, a Net apresentou um crescimento acumulado de 20% entre junho de 2004 e junho de 2006, comparado a 10% de expansão registrada pela TVA. ´Desde o fim de 2005, o crescimento acelerou, impulsionado pelos investimentos na rede e pelas vendas de banda larga e serviços de telefonia´, afirmou Otávio Jardanovsky, diretor da PTS. ´A telefonia e a banda larga são um bom argumento de venda de TV por assinatura.´ Em junho de 2004, a Net tinha 1,359 milhão de assinantes e a TVA, 287,1 mil. No mesmo mês de 2006, a Net ficou com 1,631 milhão e a TVA com 315,9 mil. A estratégia de oferecer voz, dados e imagem em um só pacote é chamada de triple play. Convergência O presidente da Net, Francisco Valim, afirmou que a compra da TVA pela Telefônica irá prejudicar a competição. Na visão da PTS, no entanto, não será fácil para a Telefônica competir na TV paga. A rede da TVA é muito pequena, no Rio e em São Paulo, para fazer frente à Net. Em São Paulo, a TVA tem somente 668 mil domicílios cabeados, comparados a 2,3 milhões da Net. No Rio, a TVA não tem rede de cabos, somente o sistema de MMDS (TV paga via microondas). A disputa entre Telmex, na Net, e Telefônica, na TVA, pode beneficiar o consumidor. ´A programação virou commodity´, disse Jardanovsky. ´Então, a oferta de triple play da TVA-Telefônica teria que ser extremamente agressiva para fazer frente à Net-Telmex.´ Isso significaria uma guerra de preços, que poderia até ter impactos negativos nos resultados financeiros das empresas. IPTV Desde o começo, o interesse da Telefônica era fazer o chamado IPTV, televisão via protocolo de internet, tecnologia que permite transmitir vídeo pelos fios de cobre do telefone direto para a televisão. Por impedimentos regulatórios, acabou tendo de comprar a TVA, porque precisa de uma licença de cabo para prestar o serviço. Com essa tecnologia, a capilaridade da rede que vale passa a ser a de telefonia, não a de cabos. No entanto, para o diretor da PTS, a solução de IPTV é cheia de incertezas. ´A viabilidade econômica da tecnologia ainda não foi demonstrada´, afirmou Jardanovsky. ´A rede da Telefônica teria de passar por uma atualização tecnológica.´ Na Espanha, a operadora tem um serviço de IPTV chamado Imagenio. No Brasil, contratou da Lucent no ano passado um sistema para testes. A Telefônica anunciou no domingo a compra de 100% das operações de MMDS da TVA. Não existe restrição legal para isso. Também informou que vai comprar 49% das empresas de cabo fora de São Paulo e 19,9% do cabo na capital paulista. A Lei do Cabo determina que 51% do controle das empresas de cabo precisa estar nas mãos de investidores nacionais e o contrato de concessão da Telefônica diz que ela não pode participar do controle de empresas de cabo em sua área de atuação. A aquisição ainda precisa ser aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Antes da compra da TVA, a Telefônica pediu uma licença de DTH (TV paga via satélite), para a qual não existe restrição regulatória. Para a PTS, a entrada da operadora com DTH não seria suficiente para fazer frente à Net. ´Ela teria que operar duas redes, de TV e de telefonia, e não conseguiria atingir as mesmas economias de escala´, disse o diretor da empresa de pesquisas. ´A médio prazo, sairia perdendo.´ Na briga entre Telmex e Telefônica, quem pode ficar numa situação difícil é a Sky/DirecTV, que não tem como oferecer um pacote de triple play. Nos últimos meses, o crescimento da TV via satélite vem desacelerando, enquanto a Net cresce acima do mercado. Na Argentina, onde o mercado se consolidou há dois anos, restaram duas grandes empresas de cabo e a Sky desistiu de operar. Existem diferenças grandes entre Brasil e Argentina, no entanto. Lá, o mercado de cabo era muito mais maduro e o espaço ocupado pelo DTH foi menor.