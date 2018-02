Com tráfego tranquilo, Ecovias antecipa operação normal

Apesar do trânsito tranquilo nas vias que compõem o sistema, o motorista deve ter cautela devido à ocorrência de chuvas no planalto e no trecho de serra.

A situação também está normalizada nas demais estradas que cortam o Estado. É o caso da Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo (SP) a Curitiba (PR), a rodovia Castello Branco, ligação da capital com o oeste paulista, e a Dutra, ligação de São Paulo com o Rio de Janeiro. O tráfego também está tranquilo nas rodovias Raposo Tavares, Fernão Dias e no sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto. O mesmo ocorre com as alças de acesso ao aeroporto de Cumbica.