Com um ano de atraso, videogame Xbox 360 chega ao Brasil Um ano depois do lançamento no exterior, o Xbox 360, videogame da Microsoft, ganha distribuição oficial no Brasil. A partir de 1º de dezembro, o varejo começa a vender um pacote que inclui o console, um controle sem fio, controle remoto, frente removível e três jogos: Perfect Dark: Zero, Kameo e Project Gotham Racing 3, por R$ 3 mil. Semana que vem, os concorrentes lançam suas máquinas no exterior. A Sony coloca no mercado o PlayStation 3 (PS3) e a Nintendo o Wii, sucessor do Gamecube. No Brasil, no entanto, o maior competidor do Xbox 360 deve ser o contrabando. É possível comprar a máquina pela internet, sem os jogos, por R$ 1,6 mil. Nos Estados Unidos, o console sai por US$ 400 e cada jogo por US$ 50. Além de videogame, o Xbox 360 funciona como um centro de mídia. Ele pode ser conectado à câmera digital e ao tocador de MP3, para exibir arquivos na televisão. Quando em rede com o computador, consegue transferir música e fotos do disco rígido para o aparelho de TV. A versão Media Center do Windows XP, não disponível no Brasil, permite assistir filmes baixados da internet no televisor, via Xbox. A Microsoft anunciou este mês que o usuário poderá baixar filmes e programas de TV da internet para o videogame, comprando-os no site Xbox Live.