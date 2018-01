Com Windows 7, Touchsmart tem melhor resultado Se os ícones originalmente projetados para o apontador do mouse do Windows Vista prejudicam a experiência com o HP Touchsmart 510br, quão diferente seria usá-lo com um sistema operacional com suporte pleno à tela sensível ao toque? Em janeiro, a Microsoft lançou a versão beta (de teste) de seu novo sistema operacional, o Windows 7, que, segundo a empresa, teria sido desenvolvido para incrementar a experiência touchscreen. Decidimos então juntar o hardware e o software. Instalamos o Windows 7 beta no HP Touchsmart e desapareceram as dificuldades relativas ao tamanho dos botões em janelas de programas e navegadores de internet. O reconhecimento de textos digitados em letra de mão que, no Vista, parava de funcionar em programas instalados como, por exemplo, o navegador Firefox, ficou disponível em todas as aplicações no Windows 7. Depois do upgrade de sistema operacional, os repórteres do caderno até acalentaram o sonho de levar para casa o HP Touchsmart. Mas o entusiasmo não durou muito. A calibragem dos toques, que serve para melhorar a precisão do comando dado pelo encostar do dedo na tela, continuou a não dar resultado. Toques mais inclinados, lentos ou rápidos demais passaram completamente despercebidos e resultaram em minutos de tensão até conseguirmos concluir uma tarefa simples como digitar o endereço de uma página ou selecionar a ferramenta pincel no software para desenho e edição de imagens Paint. J.R.