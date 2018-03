Comandante da PM do Rio é exonerado O coronel Erir Ribeiro da Costa Filho, que ocupava o cargo de comandante da Polícia Militar do Rio desde outubro de 2011, foi exonerado do cargo nesta segunda-feira, 05. A medida foi anunciada nesta noite, após uma reunião de duas horas entre o coronel e o secretário estadual de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame. O nome do novo comandante ainda não foi anunciado. Ele será o quinto desde o início do governo de Sérgio Cabral (PMDB), em janeiro de 2007.