Comandante é absolvido por naufrágio com 48 mortes O comandante do barco Comandante Sales, Luis Alves Sales, foi absolvido no início da madrugada de hoje, por 4 votos a 3, no júri popular onde era acusado de ser culpado por um naufrágio ocorrido próximo a Manacapuru, a cerca de 170 quilômetros de Manaus, quando morreram 48 pessoas. Em 4 de maio do ano passado, o barco com 150 pessoas a bordo naufragou na margem direita do rio Solimões. Luis Sales, que estava preso desde maio de 2008, havia confessado que bebeu "duas latinhas de cerveja" enquanto comandava a embarcação.