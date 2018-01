Comando da TIM Brasil vai passar por mudanças nesta semana O comando da operadora TIM no Brasil vai sofrer mudanças nesta semana, a partir de decisões da direção da companhia na Itália. Fonte próxima à Telecom Italia informou à Reuters que uma das mudanças será a vinda do italiano Luca Luciani, que hoje responde pela operação móvel do grupo em seu país de origem, ao Brasil. O brasileiro Mario Cesar Pereira de Araujo deverá permanecer nos quadros do grupo, mas poderá deixar a presidência, cargo que ocupa desde março de 2003. Antes de ingressar na companhia de origem italiana, Araujo era presidente da Tele Centro-Oeste Celular (TCO), operadora mais tarde adquirida pela Vivo. Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera neste final de semana, o presidente-executivo do grupo Telecom Italia, Franco Bernabè, afirmou que "o Brasil é um mercado fundamental para o grupo" e, por isso, mandaria para cá seus melhores quadros na área móvel. CONSULTORIA AJUDOU A ARRUMAR A CASA A TIM enfrentou problemas nos primeiros meses de 2008 com sua central de atendimento, que trouxe para a base um grande número de inadimplentes. Diante dos resultados ruins, a companhia contratou uma consultoria e promoveu uma reestruturação dos seus canais de venda, adotando regras mais rígidas para captação e desconexão de clientes e cortando custos de subsídios de aparelhos. O resultado da estratégia foi sentido no balanço do terceiro trimestre, quando a TIM atingiu um lucro de 22,5 milhões de reais, revertendo o prejuízo de um ano antes. A margem Ebitda subiu para 23,8 por cento, ante os 17,1 por cento do mesmo trimestre de 2007. O comando da operadora também já passou por mudanças neste ano. Em agosto, a TIM informou que a reorganização serviria para promover um alinhamento mais forte com a Telecom Italia e redirecionar a companhia para novos segmentos. No processo, o atual presidente no país, Pereira de Araujo, passou a acumular três cargos, mas ele salientou que em dois deles a situação era interina. "Só não sou interino na presidência", brincou o executivo na época. O cargo de diretor-geral, por exemplo, passou a ser acumulado por ele, mas iria deixar de existir. Antes, o posto era ocupado por Francesco Saverio Locati, que voltou à Itália para um cargo na matriz. Araujo também passou a responder temporariamente pela diretoria financeira. Outra mudança foi a escolha de Beniamino Bimonte para o cargo de diretor de recursos humanos. Bimonte foi responsável pelo desenvolvimento gerencial em recursos humanos na Telecom Italia. Na semana passada, o órgão regulador das telecomunicações na Itália autorizou a Telecom Italia a abrir sua rede de telefonia fixa aos competidores, decisão que Bernabe classificou de histórica.