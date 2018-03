Comando especial do Rio ocupa favelas na zona norte

No primeiro dia da ocupação da Maré, dois helicópteros foram usados para combater a facção criminosa que atuava na região. Pelo menos 7kg de maconha prensada e 3kg de cocaína, um fuzil AK 47, dois carregadores de pistola ponto 40 e uma granada foram apreendidos. A operação foi acompanhada por policiais da 21ª DP (Bonsucesso).

Na próxima segunda-feira (dia 24), o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e o chefe do Estado-maior das Forças Armadas, José Carlos de Nardi, se reunirão com o secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, e a cúpula de segurança do Estado para definir as ações que serão implantadas. Nesta sexta-feira (dia 21), o governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB) e Cardozo anunciaram o envio de tropas federais para ajudar na segurança pública da capital. Até o fim da tarde deste sábado, não havia confirmação oficial sobre quais áreas serão ocupadas pelas tropas federais.

Operações. Policiais da UPP do Arará/Mandela, no Complexo de Manguinhos, apreenderam um tonel com 20 litros de gasolina misturada com diesel na manhã deste sábado. O material estava escondido dentro de uma cisterna na localidade conhecida como Mandela 3 ou Predinhos. Na última quinta-feira (dia 20), cinco contêineres e duas viaturas foram incendiadas no local.

O Batalhão de Choque faz uma operação também no Morro do Chapadão, em Costa Barros, onde um homem foi preso e levado para a 39ª DP (Pavuna). Também foram apreendidas três motos roubadas, 300 trouxinhas de maconha e 100 cápsulas de cocaína.

Já o 41º Batalhão de Polícia Militar (Irajá) realizou duas operações desde sexta-feira. Na favela Para Pedro, em Colégio, dois homens morreram após troca de tiros com policiais, outros três foram detidos, e um menor, apreendido. Os policiais também encontraram um fuzil calibre 7,62, uma metralhadora 9 mm, duas pistolas 9 mm, 45 cartuchos de munição, três granadas de uso exclusivo das Forças Armadas, drogas e R$ 191 em espécie. O caso também foi registrado na 39ª DP.

No Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, o 41º BPM, o 9º BPM (Rocha Miranda) e o 14º BPM (Bangu) também realizaram operação. Não houve apreensões, feridos nem mortos, segundo a PM. Em Madureira, um ônibus foi incendiado por cerca de 20 adolescentes encapuzados que teriam ligação com o tráfico do Morro do Cajueiro na noite da última sexta-feira (21).