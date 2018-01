Combalidos, impressos reagem Quando a TV chegou às nossas casas pela primeira vez, nos idos de 1930, tornou-se suspeita do assassinato do rádio. A história se repetiu com a web nos anos 1990, acusada de matar a mídia impressa. É verdade que o rádio ainda não morreu. Tampouco o jornal. Mas vivemos um momento no qual se discute o papel dos veículos noticiosos e de seus profissionais. A pesquisa O futuro da mídia, que ouviu 9 mil pessoas em cinco países, inclusive Brasil, aponta que 81% usa o computador como principal meio de entretenimento. Outros 47% ainda se divertem com o celular. Isso pode significar menos relevância para produtos impressos. Nos EUA, outra pesquisa recente também mostra que 57% dos americanos não ligariam caso o jornal local desaparecesse. Tal descaso tem batido forte na estrutura das redações. Segundo informou o jornal The Guardian, só na última semana a empresa demitiu entre sete e 17 funcionários dos sites Wired.com e Ars Technica afim de poupar vagas nas versões impressas. O New York Times também apresentou uma proposta delicada a 70 de seus jornalistas: demissão ou concordar com a redução de 5% em seus salários. Antes, o The Sun-Times Media Group pediu concordata e o Boston Globe lançou um programa de incentivo de demissões, cortando 50 profissionais. Para Chris Anderson, editor-chefe da Wired, não há motivo para pânico. A mídia impressa estaria passando por uma fase de transição análoga à vivida pela indústria da música. "Assim como há muito mais para as gravadoras do que CDs, também há mais para a mídia impressa do que os jornais", disse em entrevista ao Link. Bill Keller, editor-chefe do New York Times, concorda. E se reúne periodicamente com Eric Schmidt, presidente do Google, para descobrir novas formas de comunicar (veja mais na página L9). Entre ousadias e apostas da mídia impressa estão iniciativas como o The Printed Blog, que imprime posts selecionados de blogs relevantes para a área de São Francisco e Chicago. E também o investimento do Huffington Post de US$ 1,75 milhões em dez jornalistas investigativos dedicados à produção de conteúdo sobre a economia dos EUA.