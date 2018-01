Combate a pirataria de software apreende 120 mil CDs A Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), a Business Software Alliance (BSA) e a Entertainment Software Association (ESA) divulgaram os resultados das ações antipirataria realizadas no mês de julho no Brasil. No total, foram realizadas 52 ações policiais, que resultaram na apreensão de 120 mil CDs piratas e três prisões em flagrante. Também foram retirados do ar 22 sites destinados à venda de software pirata, além de cerca de quatro mil anúncios em sites de leilão, dedicados à divulgação do comércio de software ilegal e cinco anúncios em jornal com a mesma finalidade. Boa parte dessas ações teve origem em denúncias anônimas feitas por consumidores de todo o Brasil, sendo a maioria delas por telefone. Em julho, a BSA recebeu 359 ligações. Desse total, 66 foram de denúncias contra o comércio ou uso ilegal de software. Já as denúncias por e-mail somaram 209, de um total de 373 mensagens recebidas. Ações judiciais Como resultado dessas denúncias, a BSA enviou 58 notificações extrajudiciais às empresas infratoras, que por sua vez implicaram oito ações judiciais. ?As ações de combate à pirataria são um grande reforço no trabalho de conscientização da população quanto aos prejuízos causados pelo uso ilegal de software, principalmente pelo fato de que isso favorece ainda mais a redução da criação de empregos?, diz o coordenador do Grupo Antipirataria da Abes, Emílio Munaro. Um estudo divulgado em maio deste ano pela BSA mostrou que, no Brasil, o índice de pirataria de software em 2005 manteve-se estável em relação a 2004, com 64%, resultando em 29 pontos percentuais acima da média mundial. No ano passado, a indústria nacional sofreu uma perda de US$ 766 milhões por causa da pirataria. Um levantamento da Abes comprova que o mercado nacional de software e serviços ocupa atualmente a 12ª posição no cenário mundial e movimentou, em 2005, cerca de US$ 7,41 bilhões.