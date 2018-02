Combate da China a rumores online 'limpou' Internet, diz governo

A China tem o sisema online de censura mais sofisticado do mundo, conhecido fora do país como o "Grande Firewall". O sistema bloqueia muitos sites de mídia social, como Twitter, Facebook, YouTube e outros, assim como vários sites hospedados em Taiwan e de grupos de direitos humanos, além de algumas agências estrangeiras de mídia.

A repressão aos rumores online tem como objetivo conter o discurso anti-governo, dizem ativistas. Usuários de alta atividade do Sina Weibo, microblog nos moldes do Twitter, foram censurados, aparentemente por causa do discurso político.

Em uma rara aparição pública, Ren Xianliang, vice-ministro do Escritório de Informação de Internet do Estado, enfatizou o compromisso da China na limpeza de conteúdos críticos ou ofensivos.

"A luta contra rumores gerou uma resposta positiva e foi bem efetiva", disse. "A internet ficou limpa. A frequência da calúnia diminuiu, mas não impactou o fluxo ordenado de informações."

(Por Megha Rajagopalan)