Combatentes sírios celebram declaração de 'califado'

O grupo Estado Islâmico, uma dissidência da al Qaeda previamente conhecida como Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), postou fotos na Internet no domingo de pessoas agitando bandeiras pretas em carros e apontando armas para o alto, de acordo com o serviço de monitoramento SITE.

O grupo diz que busca apagar as fronteiras nacionais do Mediterrâneo até o Golfo Pérsico e fazer com que a região volte a ser um califado, um sistema de estilo medieval.

Alguns analistas dizem que o grupo é uma clara ameaça às fronteiras e está aumentando a violência regional enquanto outros afirmam que os militantes estão exagerando seu alcance e apoio por meio de uma sofisticada campanha de mídia.

O grupo mudou de nome no domingo e proclamou Abu Bakr al-Baghdadi como seu líder --ou "califa" o chefe do Estado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Ele é o imã e o califa para os muçulmanos de todos os lugares”, disse o porta-voz do grupo, Abu Muhammad al-Adnani na declaração divulgada domingo na Internet, traduzida para vários idiomas e lida em árabe.

“Consequentemente, o 'Iraque e o Sham' (Levante), no nome do Estado Islâmico é, doravante removido de todas as deliberações oficiais e comunicações, e o nome oficial passa a ser 'Estado Islâmico a partir da data dessa declaração'”, disse o grupo.

(Reportagem de Sylvia Westall)