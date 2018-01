Combatentes xiitas deixam Tikrit após saques, dizem autoridades iraquianas

"A maioria (dos paramilitares) foram retirados da cidade", disse Ahmed al-Kraim, chefe do conselho de Tikrit e de sua província Salahuddin.

A onda de saques começou na quarta-feira, poucas horas depois do governo do Iraque ter declarado que forças de segurança e paramilitares xiitas tinham retomado a cidade do Estado Islâmico (EI) após uma batalha que durou um mês. O EI ocupava Tikrit desde junho passado.

Autoridades locais disseram que a confusão deixou centenas de casas e lojas saqueadas ou incendiadas. A violência ameaçou ofuscar a vitória do governo na cidade, terra do falecido ditador Saddam Hussein.

Um porta-voz dos paramilitares xiitas, Karim al-Noori, confirmou que 80 por cento dos combatentes voluntários xiitas haviam deixado Tikrit.

"A situação agora está calma", disse um major da polícia em Tikrit, falando sob condição de anonimato.

(Por Ned Parker)