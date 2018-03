Combates complicam investigação sobre queda de avião malaio na Ucrânia

Pelo menos treze pessoas foram mortas em confrontos entre tropas ucranianas e rebeldes pró-Rússia, que se alastraram em cinco áreas da região.

Monitores internacionais disseram ter abandonado os planos de visitar o local do acidente devido a temores de que a medida não seja segura, apesar de a Malásia ter afirmado mais cedo que os rebeldes concordaram em dar acesso à área.

A Ucrânia disse que está tentando desalojar os rebeldes, mas negou estar combatendo perto do local em que o avião caiu. O país acrescentou que os separatistas puseram os monitores para fora com a falsa justificativa de que o exército estava operando nas proximidades.

A Rússia rejeitou alegações dos EUA de que estava prestes a entregar mais mísseis aos separatistas. Líderes ocidentais dizem estar quase certos de que os separatistas derrubaram o avião por engano com um míssil terra-ar fornecido pela Rússia.

Os separatistas negam qualquer envolvimento e Moscou afirma não ter fornecido equipamentos a eles, sugerindo que forças ucranianas são as culpadas.

"Kiev está tentando destruir as provas de um crime cometido pelo seu exército", disse o líder separatista Aleksander Borodai, referindo-se a uma ofensiva do exército ucraniano a certa distância do local neste domingo.

Em um momento em que países europeus tentam minimizar o impacto de eventuais sanções futuras contra a Rússia em suas próprias economias, o Departamento de Estado dos EUA procurou reforçar o apoio a medidas robustas liberando imagens que mostrariam forças russas disparando através da fronteira em militares ucranianos na semana passada.

As imagens mostram marcas no chão que, segundo o Departamento de Estado, apontam locais de lançamento e crateras de impacto em torno de locais militares ucranianos. Elas indicam que fogo foi disparado de lançadores múltiplos de foguetes, disse o departamento.

O Departamento de Estado também afirmou que as imagens oferecem evidências de que separatistas dentro da Ucrânia dispararam sobre as forças ucranianas usando artilharia pesada fornecida pela Rússia.

(Por Aleksandar Vasovic)