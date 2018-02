Combates mais intensos em vários dias atingem cidade fronteiriça da Síria

O Estado Islâmico, que controla vastas regiões na Síria e Iraque, disparou 44 morteiros na localidade no sábado, alguns dos quais caíram sobre a vizinha Turquia, disse o grupo ativista Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido. Os rebeldes lançaram quatro morteiros a mais neste domingo, acrescentou o observatório.

A batalha de um mês para o controle de Kobani teve altos e baixos para ambos os lados. Há uma semana os curdos advertiram que a captura da cidade era iminente, e uma coalizão liderada pelos Estados Unidos intensificou seus ataques contra o Estado Islâmico, que deseja tomar a cidade para consolidar sua influência no norte da Síria.

A coalizão vem bombardeando alvos do Estado Islâmico no Iraque desde agosto e estendeu sua campanha para a Síria em setembro, após o grupo rebelde, adepta de uma interpretação fundamentalista do Islã, realizar progressos consideráveis ??no campo.

(Reportagem de Humeyra Pamuk)