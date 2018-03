Comboio contra desmatamento chega a Tailândia-PA Chegou ao município de Tailândia, interior do Pará, o comboio com 300 homens da Força Nacional, da Polícia Federal e do Ibama, para dar início à operação Arco de Fogo, de contenção do desmatamento da Amazônia. O comboio é formado por veículos pesados de segurança, ônibus, microônibus e até helicóptero. A população, que na semana passada reagiu contra a apreensão de madeira explorada e comercializada ilegalmente na região, recebeu o comboio com tranqüilidade. A polícia está retirando as madeiras apreendidas sem qualquer problema.