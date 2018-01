Começa amanhã evento de geoprocessamento em São Paulo Começa amanhã, dia 18, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, o GEOBrasil Summit 2006, evento de geoinformação que reúne especialistas e empresas que atuam em toda a América Latina. Com um mercado que deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão este ano, somente no Brasil, segundo informações da Associação de Tecnologia e Informação Geoespacial (Gita Brasil), o setor de informações geográficas tem sido explorado por setores que vão da área de governo, que pode cruzar dados espaciais para melhorar a administração pública, a empresas de marketing, que cruzam dados para estabelecer estratégias de divulgação mais bem sucedidas. Com este perfil, o GEOBrasil Summit contará com palestrantes nacionais e internacionais que falarão dos mais recentes avanços na área. A grade do evento conta com 80 palestras, 5 cursos e 15 workshops, que tratarão de temas como o monitoramento de veículos, implementações de geotecnologias na gestão das cidades ou de companhias, geomarketing, programas de mapeamento e localização, georreferenciamento de imóveis rurais, entre outros, além uma feira para apresentar as novidades das empresas do setor, que contará com mais de 100 marcas. Mais informações sobre a grade do evento podem ser acessadas no site do evento na internet. Confira no link acima.