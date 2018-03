Começa campanha contra febre aftosa Pecuaristas de 19 Estados (AC, AP, AM, BA, ES, GO, MA, MG, MT, MS, PA, PI, PR, RJ, RO, RS, SP, SE e TO) e do Distrito Federal devem vacinar o rebanho de bovinos e bubalinos em maio, durante a primeira fase da campanha de vacinação contra febre aftosa. Em São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná a vacinação é obrigatória apenas para animais até 24 meses. Site: www.agricultura.gov.br.