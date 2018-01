Começa hoje a 7ª edição do Fórum de software livre Porto Alegre sedia entre hoje e o próximo sábado a 7ª edição do Fórum Internacional de Software Livre (Fisl), reunindo empresas e especialistas em soluções de código aberto, como Richard Stallman, o criador do GNU/Linux e Miguel de Icaza, criador da interface gráfica Gnome. O evento contará com palestras e seminários com temas variados que vão da adoção de soluções de código aberto em plataformas de TV digital aos impactos do uso do software livre em projetos de inclusão digital. Diversidade O evento, que acontece no Centro de Exposições FIERGS, deve receber 5 mil participantes nos 4 dias do Fórum. A programação contará inclui atividades diversificadas, com palestras técnicas, painéis e casos nas áreas bancárias, de saúde, de educação, de gestão municipal, de hardware, redes e segurança. Há espaço até para representantes do Governo Federal, que devem fazer uma mostra durante o Fisl exibindo os últimos avanços alcançados por professores de universidades brasileiras, pesquisadores e desenvolvedores ligados ao governo. Serão apresentadas soluções de cluster e grid, mineração de dados e voz sobre IP, entre outras.